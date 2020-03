Edilnol Pallacanestro Biella torna in campo: ecco le date dei recuperi

Edilnol Pallacanestro Biella torna in campo: sono stati comunicati questa mattina dalla FIP gli spostamenti delle gare precedentemente sospese. I ragazzi di coach Galbiati torneranno sul parquet sabato 7 marzo alle 21 al PalaFantozzi di Capo D'Orlando, per la 26° giornata di campionato A2 Old Wild West, contro Orlandina Basket. Edilnol Biella-Givova Scafati si giocherà, invece, mercoledì 11 marzo alle 20:30 al Biella Forum.