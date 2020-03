Coronavirus, l’Associazione Non Sei Sola rinvia lo spettacolo “Volo”

L’Associazione Non Sei Sola compie 10 anni, ma i festeggiamenti dovranno attendere: rinviato lo spettacolo “Volo” previsto per domenica 8 marzo, preferendo attendere “tempi migliori”, vista anche la recente direttiva della Regione Piemonte sulla chiusura delle scuole fino a lunedì 9 marzo.

“Con grande dispiacere vi comunichiamo il rinvio dello spettacolo inizialmente previsto per domenica 8 marzo – è stato scritto sulla Pagina Facebook dell’associazione Non Sei Sola - La voglia di festeggiare questo importante traguardo con tutti voi è tanta, ma la prudenza è doverosa, l'attenzione per la salute delle persone è un aspetto essenziale. Lo spettacolo è solo rinviato. Presto vi comunicheremo la nuova data”. Come è stato sottolineato dal presidente della Regione Alberto Cirio, la prudenza in questi casi ha la meglio, rimarcando la necessità di non abbassare la guardia di fronte ad una situazione nazionale già piegata dai contagi.