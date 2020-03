Coronavirus, igienizzazione in tutti i plessi scolastici biellesi

Anche nelle scuole biellesi è stata effettuata la procedura di igienizzazione in tutte le aule e laboratori. Nelle giornate del 2 e 3 marzo i collaboratori scolastici hanno "ripulito" approfonditamente tutti gli ambienti, una procedura comunque che viene fatta giornalmente dagli stessi operatori, alla fine di ogni lezione.

"Abbiamo acquistato disinfettante per le mani e verrà posizionato agli ingressi di tutte le sedi scolastiche e ingresso laboratori nelle nostre sedi -commenta il dirigente del Gae Aulenti, Cesare Molinari-. Per i laboratori di cucina faremo fare la pulizia delle mani prima di entrare con prodotto disinfettante. Questa è una novità". Le scuole intanto dovrebbero riaprire il 9 marzo salvo eventuali decreti del Ministero della Salute o della Giunta regionale. "Per il momento non siamo segnalati in zona B con distribuzione cibo a distanza almeno di un metro -conclude Molinari-. Dovesse cambiare la situazione ci adegueremo".