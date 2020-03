Coronavirus, anche Brussel Airlines riduce i voli su Torino e nord Italia

Dopo British Airways e Lufthansa, anche Brussels Airlines ha deciso di ridurre i voli su Torino e altre destinazioni del nord Italia per l'emergenza Coronavirus. La compagnia di bandiera belga ha deciso di prolungare fino al 28 marzo il taglio del 30% i collegamenti verso gli aeroporti Milano Linate, Milano Malpensa, Venezia, Roma, Bologna e Torino.

La misura restrittiva era stata inizialmente adottata, “a causa della rapida diminuzione della domanda”, dal 2 al 14 marzo. Brussel Airlines continuerà comunque a servire le destinazioni italiane in forma “ridotta”. La scorsa settimana British Airways ha annunciato di sospendere i voli per Caselle il 24, 25 e 26 marzo per il Coronavirus.

L'aeroporto di Torino da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio, primi giorni di avvio delle procedure di gestione dell’emergenza sanitaria in Piemonte, ha registrato un calo di traffico del 22% rispetto allo stesso periodo del 2019. A partire dal 7 marzo 2020 il Sandro Pertini ridurrà alcuni collegamenti su alcune destinazioni in Italia, Moldova, Romania, Gran Bretagna e Francia, che continueranno ad essere servite.