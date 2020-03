Patelli (Lega): "Crescono le aggressioni a consulenti tecnici d'ufficio. Chiedo la modifica alla legge 266"

L’onorevole Cristina Patelli ha presentato nei giorni scorso un ordine del giorno, a corredo del decreto legge sulle intercettazioni, che porta all’attenzione un fenomeno tristemente sempre più diffuso, ovvero le aggressioni, ripetute e frequenti, ai danni dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU). Si tratta di quei professionisti che, a ragione, vengono considerati una sorta di “occhiale” del giudice e sono esposti a diversi profili di responsabilità: disciplinare, penale e civile, nell’adempimento del proprio mandato giurisdizionale. Per contro, tuttavia, non godono di un’adeguata tutela, se non limitata alla propria assicurazione che non copre sempre gli episodi di violenza e aggressione subite. Purtroppo, allo stato attuale, il parlamento lo ha rigettato in quanto ritenuto inammissibile.

Spiega l’onorevole Patelli, che resta convinta della necessità di misure urgenti sul tema: “Quello delle aggressioni ai Consulenti Tecnici d'Ufficio è un fenomeno che si sta ripetendo con frequenza preoccupante. In alcuni casi, poi, con risvolti drammatici, come nel caso di un geometra 44enne, padre di famiglia, assassinato a colpi da arma da fuoco a novembre 2018 nell’astigiano, da un novantenne, mentre stava eseguendo, per conto del Tribunale di Asti, un sopralluogo per la valutazione di un appartamento a seguito di una causa di pignoramento. Purtroppo non si tratta di episodi isolati. Aumentano di numero e di gravità. Lo stesso Ordine dei Medici ha denunciato, nei mesi scorsi, l’aggressione a un medico legale a Foggia incaricato dal locale Tribunale di effettuare degli accertamenti su dei risarcimenti assicurativi. Sono professionisti molto esposti e poco tutelati. E’ per questo che ho chiesto con un ordine del giorno la modifica della legge n. 266 del 2005, che elenca tutta una serie di funzionari particolarmente esposti ad essere vittime nello svolgimento del proprio dovere in modo tale che, nell’elenco dei soggetti, siano inclusi i Consulenti Tecnici d’Ufficio”.