Scuola teatro ragazzi, continuano all'Itis Biella le prove

Il prossimo mese di maggio, presso il teatro Erios di Vigliano saliranno sul palco numerosi studenti diretti da Renato Iannì, regista teatrale e docente presso l’ITIS “Q. Sella”. I preparativi degli spettacoli (quattro in totale) fervono per due pomeriggi a settimana nella “palestrina” ITIS, coinvolgendo anche studenti di istituti superiori biellesi.

Ci facciamo raccontare dal docente di Lettere, che vanta una lunga carriera e collaborazioni con personalità quali Dario Fo ed Eduardo De Filippo e attualmente è Direttore artistico e regista del Teatro Stabile di Biella: "I laboratori Teatrali di Scu.Te.R. (ScuolaTeatroRagazzi ) al momento coinvolgono una cinquantina di allievi divisi in due gruppi. Sono aperti a tutti gli studenti di istituti superiori biellesi, in particolare a quelli che vivono un momento non facile perché, attraverso la pratica teatrale con esperienze pratiche di gestione del corpo e delle emozioni, andiamo ad arricchire i valori educativi che già la scuola offre. I temi toccati dai laboratori teatrali sono presi dalla vita quotidiana e dall'attualità, come, per esempio, quello dei migranti".

Al momento i laboratori sono entrati nel vivo delle prove per gli spettacoli finali. E’ possibile avere informazioni, anche in vista del prossimo anno, rivolgendosi a renatoianni@libero.it.