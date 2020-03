Festa della Donna, a Vigliano passeggiata contro pregiudizio e violenza

Per la Giornata internazionale della Donna, l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune propone nuovamente la manifestazione “La vita corre… noi camminiamo insieme”, che si terrà nel pomeriggio di domenica 8 marzo: una passeggiata ludico-motoria, con con partenza dal piazzale della Biblioteca civica. Direzione: la collina, con sosta allo splendido parco di Cascina Bonina; discesa del Bottegone e ritorno alla Biblioteca, dove la Pro Loco attende i partecipanti con un ristoro appositamente preparato.

“Oltre ai noti benefici sulla salute - spiega il sindaco Cristina Vazzoler - camminare all'aria aperta aiuta a migliorare l'umore e a ridurre lo stress. Il nostro appuntamento di domenica 8 marzo invita ad una passeggiata salutare, con un messaggio importante: non contro gli uomini, ma contro il pregiudizio e la violenza. Vogliamo ricordare insieme le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne ma anche le discriminazioni e le violenze cui molte sono ancora oggi sottoposte.”

“Non si tratta quindi di una lotta contro il sesso maschile, ma per una visione aperta e consapevole che si opponga a tutti gli stereotipi sui ruoli, cui educare le giovani generazioni, affinché crescano capaci di relazioni ispirate alla piena parità, lontane da ogni forma di sopraffazione e violenza. Anche quest'anno - continua il primo cittadino - la camminata ha anche una ulteriore finalità positiva, quella di sostenere il progetto del Fondo Edo Tempia 3Tx3N, che mira a trovare nuove terapie per i tumori al seno cosiddetti tripli negativi, più resistenti alle cure tradizionali. Ringraziamo per la collaborazione l'Associazione turistica Pro Loco, la VVB Protezione civile, la Podistica Vigliano, le associazioni Non sei sola, Voci di donne, Donne Nuove, Auser e la Consigliere ai Parità della Provincia di Biella. Un grazie sentito va poi al signor Adriano Leone, che ha realizzato gli elaborati grafici per la divulgazione dell'evento".

Il ritrovo, a partire dalle 13.30, è presso la Biblioteca civica. Costo di iscrizione: 5 Euro, comprensivo di assicurazione. Partenza alle 15 e rientro previsto per le 17. Consigliato un abbigliamento comodo e scarpe da trekking. In caso di maltempo, la camminata è rinviata a data da destinarsi.