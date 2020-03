Ciaspolata notturna per scoprire i segreti del bosco a Niel

La neve nella valli della Mologna è abbondante e le condizioni sono ottimali per una bella ciaspolata sotto le stelle alla scoperta dei segreti del bosco e delle tradizioni e leggende del popolo Walser com la guida paesaggistica Federico Chierico di Paysage a Manger.Appuntamento sabato 7 marzo alle 14,30 a Biella al parcheggio di San Biagio in via Rosselli (fronte Itis).

Raggiungeremo Niel (Gaby) e da lì, ciaspole ai piedi e artva attivati, inizieremo l’escursione che si concluderà con una abbondante cena alla locanda La Gruba. Il costo complessivo è di 35 euro. Per i non soci iscrizione obbligatoria entro mercoledì per poter attivare l’assicurazione (10 euro).