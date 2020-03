Bonus facciate: lo sportello del Comune di Biella operativo da lunedì 16 marzo

A partire da lunedì 16 marzo lo sportello Edilizia Privata del Comune di Biella sarà operativo per fornire le informazioni agli utenti e tutte le certificazioni necessarie per accedere al Bonus Facciate 2020 approvato all’interno della Legge di Bilancio. L’ufficio competente in materia è aperto al pubblico con i seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12; giovedì dalle 8 alle 16. Orario ricevimento per i tecnici: lunedì e giovedì dalle 9 alle 12.

Con delibera di Consiglio comunale (n.13 del 26 febbraio 2020), il Comune di Biella ha approvato l’individuazione della corrispondenza tra le aree del vigente P.R.G.C. e le zone omogenee di cui al D.M. 2.4.1968 N.1444. Condizione importante, per accedere al Bonus Facciate, è che gli immobili si trovino nelle zone A e B o in zone a queste assimilabili il base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. La proposta di assimilazione del Comune di Biella prevede: Zona A – Centro storico, nuclei di antica formazione (N.A.F.), zona Rc con valore documentario. Zona B – Zone miste residenziali con le seguenti sigle: RC1, RC2, RC3, RC a tipologia definita.

Per visualizzare le zone interessate è possibile consultare il seguente link http://www.comune.biella.it/sito/file/prgc/tav/tav10000_bonus.pdf contenuto all’interno dei documenti del Piano Regolatore. Il “bonus facciate” è il nuovo sconto fiscale per abbellire gli edifici delle nostre città. Consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza un limite massimo di spesa e possono beneficiarne tutti. Per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna. Sono agevolati i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi. La detrazione andrà ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Sono esclusi dal “bonus facciate” tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E, F.

Dice l’assessore all’Urbanistica del Comune di Biella Silvio Tosi: “Abbiamo riflettuto sul fatto che questa è un’occasione molto importante anche per la nostra città perché, pur se in dieci anni, viene rimborsato il 90% dell’investimento. Definite sul piano regolare vigente le zone di riferimento, l’ufficio Edilizia privata del Comune di Biella coordinato dal dirigente Alberto Cecca è già operativo per fornire le indicazioni agli interessati ed è pronto a partire per il rilascio dei certificati, a seguito delle domande compilate sugli appositi moduli che stiamo predisponendo, da rivolgere poi all’Agenzia dell’Entrate per la detrazione. Tutti coloro che decideranno di usufruire del bonus avranno benefici sulla rivalutazione del proprio immobile, la città si presenterà con un aspetto migliore e questo volano potrà generare opportunità di lavoro per le imprese locali”.

Al seguente link è possibile consultare la guida completa pubblicata dall’Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Facciate.pdf/129df34a-b8b7-5499-a8fb-55d2a32a0b12