Bagliori dal Castello, al Relais Santo Stefano la performance di Luigi Sperotto

Sarà il 'Relais Santo Stefano' di Sandigliano ad ospitare il 14 marzo alle 20 la performance artistica di Luigi Sperotto dal titolo 'Bagliori dal Castello'. Luigi Sperotto è un artista poliedrico: pittore, scultore e musicista. In quest'ultima veste ha inciso numerose canzoni e la sua celebre 'Gnomo Martino' è brano di riferimento per la didattica della scuola dell'infanzia, ma come cantautore è stato protagonista assoluto dell'ultima edizione del 'Cantagiro live'.

All'attivo una raccolta in cd dei suoi brani da sempre si diletta con la pittura unendo a questa la capacità scultorea in basso ed alto rilievo determinata dalla sua 'precedente vita' da artigiano. Le sue opere sono state esposte lo scorso anno al 'Cantinone della Provincia' con quest'ultimo ente patrocinatore dell'iniziativa artistica. Questa poliedricità non ha mai avuto possibilità di realizzarsi in un solo contesto.

Ora, invece, questo si compirà sabato 14 marzo alle ore 20 al 'Relais Santo Stefano' di Sandigliano dove potrà esporre le sue opere e interpretare i suoi brani accanto alla sua ultima ed incredibile realizzazione artistica: un castello fiabesco in miniatura dove le misure si rifanno prevalentemente al simbolismo dei muratori operativi medioevali che lavoravano effettivamente la pietra.

Il castello fiabesco tra luci e colori verrà svelato in apertura di serata con misure che nell'intento di Sperotto non sono una sopra l’altra ma si intersecano, sono una dentro l’altra. Una dimensione quella del castello che contiene le altre come semi, come spazi-tempi che hanno vibrazione di tempo e uno spazio diverso che diventa luce.Un drappo verrà tolto a tempo di musica per rivelare ai presenti i 'Bagliori dal Castello - tra luci e colori un castello fiabesco in miniatura'.

Intorno a questa incredibile opera (della quale ora possiamo solo rivelare il portoncino di ingresso) ci saranno le altre di Luigi Sperotto. La performance è completata dal DJ Set di Maiz in accompagnamento all'apericena d'inaugurazione.

Prenotazione obbligatoria a info@relaissantostefano.com o al numero 015/2496154.