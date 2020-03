Sandigliano, tir per trasporto eccezionale trancia i cavi del telefono FOTO

Un camion per il trasporto eccezionale (e autorizzato) ha agganciato inavvertitamente i cavi del telefono tranciandoli completamente e divelto il palo che li sosteneva. Il fatto è accaduto intorno alle 13 di oggi, 3 marzo, in via Dante Alighieri, a Sandigliano. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico per riportare alla normalità il passaggio. Sul luogo dell'incidente si è portata una squadra dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della zona, insieme agli agenti della Polizia locale e ai tecnici. Sul posto anche il sindaco Mauro Masiero a monitorare la situazione.