Problemi sulla linea Biella-Oropa, un bus fermato da auto in parcheggi non regolari

Un autobus di linea, ieri sera, è rimasto bloccato e sono dovute intervenire anche le forze dell'ordine, causa la presenza di auto parcheggiate selvaggiamente che non hanno permesso il regolare transito. Il fatto è successo nella serata del 2 marzo a Cossila di Biella. Fortunatamente l'abilità dell'autista è stata tale da riuscire a far passare il grosso mezzo pubblico dopo numerose manovre e non bloccare più di tanto il traffico. La auto potrebbero essere state multate per divieto di sosta.