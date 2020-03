GdF Biella, frode e truffa in concorso: cooperativa e funzionari dell'Asl di Vercelli nei guai

Segnalati all'autorità giudiziaria competente, il rappresentante legale della Cooperativa per frode nelle pubbliche forniture e per truffa ai danni dello Stato in concorso con alcuni funzionari dell’ASL di Vercelli. Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Biella ha svolto un’attività di indagine di Polizia Giudiziaria finalizzata alla verifica della corretta gestione di una struttura socio-sanitaria operante sul territorio biellese e facente capo ad una Cooperativa che gestisce diverse strutture situate in Piemonte e Lombardia. L’analisi della documentazione reperita presso oltre 50 Enti Pubblici, nonché l’acquisizione di informazioni testimoniali e le attività di riscontro hanno consentito di rilevare l’illecita gestione della struttura in parola, destinata al recupero di soggetti affetti da dipendenze patologiche.

La struttura ispezionata non era autorizzata al funzionamento ed al suo interno, in promiscuità con gli adulti, venivano inseriti anche minorenni destinati ad altre strutture sanitarie con più elevati standard prestazionali. Inoltre, è emerso che la Cooperativa aveva locato una palazzina e diversi altri appartamenti nella Provincia di Biella dove erano inseriti, in sovrannumero, sia ospiti adulti che minorenni. A seguito di approfondimenti investigativi, è emerso che i minorenni, destinati a strutture recettive specificatamente previste e con personale sanitario in numero e tipologia adeguata, venivano dirottati dalle strutture lombarde, ormai sature, a quella biellese in coabitazione con gli adulti e senza ricevere le cure assistenziali previste dalla normativa regionale di riferimento. Tale situazione é stata taciuta agli Enti inseritori.

A seguito di un’attenta e puntuale ricostruzione dei periodi di permanenza degli ospiti nella struttura, è emerso che in quella operante nel biellese sono stati inseriti mediamente 35 ospiti a fronte di una capienza massima autorizzata di 24 persone. Inoltre, a seguito del confronto tra la documentazione fiscale reperita e le posizioni contributive e assistenziali dichiarate dalla cooperativa, è stato rilevato il numero di persone impiegato all’interno della struttura, che è risultato essere, per l’intero arco temporale preso in esame in sottorganico di circa il 50% rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento, permettendo agli autori di ottenere dei proventi illeciti per euro 2.246.655,00.

Per tali condotte, sono stati segnalati all'autorità giudiziaria competente, il rappresentante legale della Cooperativa per frode nelle pubbliche forniture e per truffa ai danni dello Stato in concorso con alcuni funzionari dell’ASL di Vercelli. In merito alle risultanze d’indagine è stata interessata la Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale di Torino per un presunto danno erariale quantificato in euro 2.246.655,00.