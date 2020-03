Poco dopo le 20.30 di oggi, 3 marzo, i Vigili del Fuoco sono stati allertati per intervenire su un incendio camino di una casa in via Italia. Le squadre hanno celermente piazzato l'autoscala che, sviluppata fino al tetto, ha permesso ai vigili di accedervi con le manichette, intervenire per contenere il rogo e ridurre al minimo i danni. Al momento non si hanno altre informazioni. Seguiranno eventuali aggiornamenti.