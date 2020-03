Biella, attraversa la strada sulle strisce e viene investito in via Repubblica

Stava andando a pranzo alla mensa di condivisione Pane Quotidiano quando nell'attraversare la strada sulle strisce pedonali in via Repubblica, poco prima dell'autosalone Logica, è stato investito da un'auto in transito. Il giovane di origine brasiliana è caduto a terra ed è stato soccorso dall'ambulanza del 118. L'uomo, senza fissa dimora e che si reca tutte le notti al dormitorio della città, ha riportato ferite guaribili in tre giorni di prognosi. I rilievi sono stati eseguiti dalla pattuglia della Polizia stradale.

Pochi minuti prima, 100 metri più avanti, sempre in via Repubblica, un'altra auto ha toccato leggermente una donna che stava attraversando nella parte posteriore. Nel tentativo istintivo di fermarla ha riportato un lieve trauma alla mano. In questo caso è intervenuta per i rilievi una pattuglia della Polizia locale cittadina.