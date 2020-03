Grande Fratello Vip, Nicole Orlando si arrabbia sui social VIDEO

Infuriano le polemiche attorno al Grande Fratello Vip. Questa volta finisce nella bufera la modella, influencer e fashion blogger Asia Valente che, di fronte ad uno scherzo del concorrente Sossio Aruta, ha reagito in maniera infelice, dicendo: “Ma sei down?”. Informata dell'accaduto, la biellese Nicole Orlando ha pubblicato sulle sue pagine social un video che affronta di petto la questione. “Ho saputo che al Grande Fratello Vip una ragazza ha dato del down ad un'altra persona. Non si dice: Down non è un insulto – spiega la biellese con decisione - Siamo nel 2020, dovete attivare il cervello. Non si dice così. Io ho la sindrome di Down e non sono una stupida”. E rivolgendosi a Valente: “A me non interessa se rimani o esci dalla casa ma devi capire che quello che hai fatto è un errore. E devi chiedere scusa a tutte le persone”.