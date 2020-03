A Candelo non si ferma la solidarietà con Pranziamo Insieme

Anche domenica 1° marzo non si è fermato il Progetto “Pranziamo Insieme” realizzato dai volontari dell’Associazione Primavera” – Onlus di Candelo e dai volontari del Gruppo di Volontariato Vincenziano Santa Maria Goretti – Onlus, all’interno della Casa di Riposo di Candelo.

Il progetto, in collaborazione con i Servizi Sociali Territoriali, prevede che tutte le domeniche vengano forniti gratuitamente dalla Casa di Riposo di Candelo i pasti per 10 persone in difficoltà. Le persone segnalate dal Servizio Territoriale possono accedere al Pranzo della Domenica, è un momento importante di condivisione, confronto e di ascolto sia per i beneficiari che per i volontari che partecipano.

“Alla luce dell’ordinanza Regionale del Piemonte che prevedeva una serie di misure per il contenimento e il contrasto della situazione epidemiologica legata al Coronavirus, in accordo con la Responsabile della Cooperativa Punto Service, Sara Fra, invece di sospendere il progetto per questa domenica, abbiamo deciso di preparare i pasti, di confezionarli in opportuni contenitori e di consegnarli alle persone che partecipano al Pranzo della Domenica, facendoli consumare al proprio domicilio - spiega Selena Minuzzo, assessore alle Politiche Sociali - Un volontario ha consegnato a ciascun beneficiario la propria schiscetta, senza far entrare la persona in Casa di Riposo. E’ stato un atto di solidarietà e di grande collaborazione, una sinergia che ha consentito alle persone in difficoltà di pranzare bene anche per questa domenica!”.