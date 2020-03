M’Illumino di Meno 2020, 13mila nuovi alberi

In occasione di “M’Illumino di Meno 2020”, l’iniziativa promossa da Caterpillar - Radio Due per rilanciare, nella Giornata per il risparmio energetico, le buone pratiche quotidiane utili a ridurre i consumi di energia, la Città di Torino e l’Associazione islamica delle Alpi, con la collaborazione di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, investono sugli alberi per realizzare un percorso di cittadinanza attiva quale fronte comune di impegno per la qualità della vita. La Moschea Taiba donerà nuovi alberi, e la Città ne pianterà altri 13mila.

"Quest’anno "M’illumino" invita tutti ad aumentare gli alberi, le piante, il verde intorno a noi. - dichiara Legambiente - Le iniziative saranno illustrate venerdì 6 marzo alle 10 al parco Colonnetti, in strada Castello di Mirafiori (di fronte al Mausoleo della Bela Rosin), dove a fine novembre sono state messe a dimora 3000 piante".