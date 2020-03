Lanificio Cerruti, Torello Viera lascia: Cannas amministratore delegato ad interim

Notizia a sorpresa: l'amministratore delegato del Gruppo Lanificio Cerruti Paolo Torello Viera lascia l'incarico per motivi personali. Era diventato ad del gruppo dal luglio 2018, momento dell'acquisizione da parte di Njord Partner dell’80% della società biellese. Il Lanificio F.lli Cerruti ha attribuito ad Alessandro Cannas, sino a oggi CFO, i poteri di amministratore delegato ad interim della società.

“Dopo un periodo di riflessioni, sono giunto alla decisione, seppur sofferta, che sia arrivato il momento di tornare in America ricongiungendomi alla mia famiglia - spiega Paolo Torello Viera - Sono riconoscente a Njord per aver compreso e agevolato la scelta. Continuerò a seguire anche dall’altra parte dell’Oceano i successi 'dell’unico lanificio dentro le mura di Biella' “. Arvid Trolle, Portfolio Manager di Njord Partners, afferma: “Ringraziamo Paolo Torello Viera per il lavoro svolto dal suo ingresso in azienda sino a oggi. Paolo ha guidato il delicato momento del passaggio di proprietà e ha supportato il rilancio dell’azienda”.

“Lanificio F.lli Cerruti - ha aggiunto - è un gruppo leader nel suo settore che - pur in un momento delicato e complesso come quello odierno - ha grandi potenzialità di crescita e sviluppo in Italia e attraverso le proprie filiali in Asia Pacifica e la rete retail, che certamente il nuovo assetto manageriale saprà mettere a frutto. Tra i progetti che vedranno la luce entro il 2020, un nuovo punto vendita in Italia Centrale e un investimento importante nella sala tessitura e nelle nuove linee di collezione di ricerca e performanti”.