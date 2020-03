Casa della Salute, ecco l'obiettivo green: ridurre utilizzo carta e CD per salvaguardia ambiente

Un progetto tutto green quello di Casa della Salute per la Sostenibilità Ambientale, già iniziato con la firma grafometrica, con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo della carta e dei CD per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente.Il servizio, come primo step, sarà operativo presso il poliambulatorio di Genova Quarto, per poi estendersi nei poliambulatori di Sandigliano, Genova Multedo e Alessandria.

Da un mese a questa parte è possibile ritirare i referti e le immagini, relative alle prestazioni di Diagnostica per Immagini, esclusivamente attraverso il servizio On-line, che dal prezzo di 5 euro diventa gratuito. In alternativa è possibile utilizzare il distributore di referti digitale, grazie ad una Penna USB (fornita direttamente dal paziente oppure da Casa della Salute al prezzo di 3 euro) che non dovrà contenere materiale personale del paziente, in quanto, per motivi di sicurezza informatica, tutto ciò che non riguarda Casa della Salute verrà rimosso automaticamente. Al fine di mantenere la linea di sostinibilità ambientale, per i pazienti non sarà più possibile effettuare il ritiro degli esiti e di immagini su CD, se non espressamente richiesti.

Ritirare i referto è molto semplice, grazie ad un distributore facile, intuitivo e veloce che richiede alcuni passaggi:

1. L’inserimento della propria tessera sanitaria (oppure il proprio codice fiscale);

2. l’inserimento del foglio di ritiro consegnato in fase di accettazione;

3. l’inserimento della Penna USB di Casa della Salute, consegnata sempre in fase di accettazione, oppure la propria Penna USB, che deve avere la capacità di almeno 4GB.

4. Attendere il download ed estrarre la Penna USB. Alla fine dei quattro passaggi il referto e le immagini saranno correttamente caricate sul dispositivo.

Casa della Salute vi aspetta in Via Cesare Battisti, 99 a Sandigliano. Per maggiori informazioni: www.casasalute.eu