Taekwondo, la biellese White Fox brilla a Genova FOTOGALLERY

La biellese White Fox sul podio a Genova. La scorsa domenica 23 febbraio, la squadra di Valdilana ha partecipato alla decima edizione del Trofeo Lanterna, gara di combattimento a cui partecipa regolarmente. Quest’anno, il maestro ha schierato in campo gli stacanovisti Giovanni Bezzato, 12 anni, Elena Bozzo, 10 anni, e Alicia Dora Patricio Costenaro, 8 anni. Saliti tutti e tre sul podio, hanno confermato nuovamente quanto stiano migliorando stagione dopo stagione, combattimento dopo combattimento.

Elena ha portato a casa un oro passando direttamente in finale per rinuncia dell’avversaria, partita che la porta in vantaggio subito al primo round per 25-2 e ad una vittoria per gap di punteggio. Giovanni, sul secondo gradino del podio con un argento, complice una caduta ed una distorsione che gli ha fatto perdere l’incontro decisivo per due punti.

Pool difficilissima per la piccola Alicia, che ha vinto tre incontri su quattro per superiorità di punteggio, perdendo però di un soffio la finale e incassando un argento. Questo weekend, la squadra di Valdilana non solo ha portato a casa importanti traguardi, ma si è fatta anche distinguere per il “fair play” e l'impegno.