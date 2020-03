Gs Graja, oltre 70 bambini ai corsi di sci FOTO

Il corso di sci organizzato dal Gruppo Sportivo di Graglia “GS Graja”, giunto quest’anno alla 16° edizione, si è svolto sulle nevi valdostane di Estoul Palazinaz (val d’Ayas), per sei domeniche consecutive, dal 12 gennaio al 16 febbraio. Battuto il record di adesioni, i 72 bambini dell’ultimo anno di asilo e delle scuole elementari, sono stati seguiti dai maestri della locale scuola sci, per un totale di 12 ore di lezione. I bambini erano divisi in 10 gruppi con differenti livelli tecnici, quali: principiante, elementare, medio ed avanzato. Alle ore di lezione ha sempre fatto seguito un abbondante ristoro, sempre curato dal Gruppo Sportivo, durante il quale si sono potute gustare le svariate leccornie preparate da Gabriella.

L’ultima uscita è sempre quella più ricca di eventi. I bambini sono stati coinvolti prima nelle foto ricordo di gruppo e con i propri maestri, successivamente hanno potuto sfidarsi tra i pali di slalom gigante. Chiusura in bellezza con la grigliata di carne curata dai bravi cuochi del Gruppo sportivo. Tra le sei domeniche altri eventi hanno convolto sia genitori che bambini. Durante la quarta uscita una trentina di genitori hanno dato vita ad una gara sprint di slalom gigante, sia di sci alpino che di snowboard. La quinta uscita è stata quella del carnevale, con semplici ma simpatici travestimenti. Sabato 22 febbraio, nei locali del Living Garden di Cossato, si è chiuso il corso di sci con la cena di premiazione e con la consegna a tutti i bambini della coppa e di svariati gadget.

“Un riconoscimento anche ai genitori che si sono sfidati nella gara sprint – spiegano dalla società - Il Gruppo Sportivo con l’occasione ringrazia gli sponsor Metersprings, Lauretana e Biverbanca che sostengono sempre le attività del Gruppo Sportivo. Ringrazia inoltre per la collaborazione il supermercato Conad di Occhieppo Inferiore, Botalla Carni , De Ruvo Macelleria, Fabbrica Ski Sises, Equipe Olympique, la scuola sci e gli operatori della stazione sciistica di Palasinaz ,nonché tutte le persone vicine al Gruppo Sportivo che si sono adoperate per la buona riuscita della manifestazione”.