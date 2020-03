4Enduro, il circuito pronto al via. Alcune tappe anche nel Biellese

Iscrizioni aperte al circuito 4Enduro di Mountain Bike. E quest'anno c'è una novità: il circuito comprende 6 tappe, due in più rispetto alle passate edizioni. Accanto alle prove classiche lungo le Rive Rosse, Coggiola, Oasi Zegna e Pogno si aggiungono due gare: una a Cumiana e l'altra a Pian del Poggio. Già stilato il calendario, anche perché tra poco si parte.

Primo evento in programma il 22 marzo a Roasio, poi si prosegue il 5 aprile a Coggiola, quindi il 26 aprile a Cumiana. Il circuito prevede anche due prove a maggio, il 10 a Valdilana lungo il tracciato dell'Oasi Zegna e il 31 a Pogno; chiuderà la manifestazione la gara di Pian del Poggio in provincia di Pavia. Sono attesi i migliori bikers per contendersi la vittoria finale.