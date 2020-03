Coronavirus, slittano le aperture delle scuole a Biella e in Piemonte VIDEO

Ore convulse di fitto lavoro su tutti i fronti e l'ufficialità arriverà in serata ma da quello che si è capito le scuole piemontesi rimarranno chiuse anche oltre la giornata di mercoledì. È quanto è emerso a margine della riunione della Giunta Cirio con le parti economiche, questa mattina. "Se la situazione non migliora, si prolunga lo stop alle lezioni", ha detto il governatore, pur tenendo aperta qualunque ipotesi. E rispetto a quanto annunciato domenica, la decisione sarà anticipata entro stasera, senza aspettare martedì. Slitta così, quasi sicuramente, a lunedì 9 marzo l'apertura delle scuole.

"Abbiamo un fitto interscambio di docenti e studenti con la Lombardia, sui quali peraltro non ho giurisdizione. E anche ci fosse una possibilità su un milione credo che nessuno vorrà correre rischi". Confermata infine la possibilità di richiamare i medici in pensione. "Speriamo che non ce ne sia bisogno, ma vogliamo farci trovare pronti a fronteggiare ogni necessità".