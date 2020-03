Coronavirus, le mascherine non bastano, la sanità si protegge con scelte politiche giuste

La nota stampa integrale del segretario della Cgil Biella, Lorenzo Boffa Sandalina. "Il gesto di donare mascherine agli Ospedali piemontesi che ne sono a corto è dimostrazione di riconoscimento e di tutela nei confronti di tutti gli Operatori del Servizio Sanitario Nazionale che, in queste settimane, ancora una volta stanno dimostrando tutta la loro professionalità e competenza anche in una situazione nuova ed emergenziale come l’attuale. Se a fare la donazione è la Comunità cinese ci si può limitare a ringraziare se è un Partito qualche riflessione politica in più dobbiamo concedercela. La sezione biellese di FDI ha dimostrato sin dalla questione dei Laboratori Analisi di volersi occupare fattivamente della sanità biellese, rispetto allora qualcosa però è cambiato, il Partito dell’Assessore Chiorino non è più all’opposizione, ma governa la Regione, con una possibilità fattiva di modificare anni di politiche sbagliate sulla Sanità ed evitare nuovi errori. Senza voler ricordare che la delibera sui laboratori analisi non è ancora stata modificata vorremmo fare alcune riflessioni proprio in merito all’attualità.

L’emergenza coronavirus sta dimostrando l’eccellenza del Servizio Sanitario Nazionale, quel servizio che oggi tutti celebriamo però è messo a rischio a nostro parere da tre politiche, presenti anche nell’Agenda della Giunta Cirio: • la Richiesta delle Regioni in particolare del Nord di Autonomia differenziata • la privatizzazione di pezzi di Sanità • i tagli lineari. Fermare queste politiche diventa essenziale per tutelare il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Per garantire cura e prevenzione servono politiche nazionali omogenee, qualcuno si è già spinto addirittura a dire che servirebbero protocolli europei, e allora perché continuare a richiedere maggior autonomia per le Regioni con il rischio, già oggi in parte presente, di ritrovarci con 22 servizi sanitari che garantirebbero livelli assistenziali diversi e con una maggior difficoltà a dialogare e a mettere in campo politiche di cura e prevenzione di larga scala?

Perchè continuare a spingere per introdurre i privati nella sanità il cui legittimo interesse è il profitto economico, quando è del tutto evidente che un servizio sanitario universalistico deve garantire la salute di tutti i cittadini a prescindere del risultato economico? Perchè continuare a pretendere come ha fatto l’assessore Icardi che i Direttori Generali, pena la loro cacciata, taglino i costi senza preoccuparsi della qualità del servizio e senza tener conto di quelle ASL pensiamo alla nostra, che pur penalizzata da anni da un finanziamento inferiore ai bisogni, riescono ad essere virtuose nella gestione economica? Viene da chiedersi se quella virtuosità non la stanno già pagando i cittadini con un livello inferiore di servizi. Fratelli d’Italia è al governo della Regione Piemonte e di diverse altre Regioni la vicinanza ai lavoratori del settore sanitario può dimostrarla non solo con gesti simbolici ma con fattive scelte politiche a tutela e a rilancio del Servizio Sanitario Nazionale che per garantire il diritto della salute a tutti non può che continuare ad essere pubblico e universalistico".