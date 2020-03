Basket femminile, da oggi Bfb riprende le attività

La Fip comunica la sospensione delle gare per i giorni 2 e 3 marzo. Da mercoledì dovrebbero riprendere le partite. Intanto le ragazze del Basket Femminile Biellese tornano in palestra dopo il riposo forzato. Lunedì infatti i Salesiani di Via Galilei riprenderanno con gli allenamenti della prima squadra, mentre martedì sarà la volta delle giovanili, mercoledì e venerdì il minibasket. In questo periodo il preparatore atletico Luca Perona ha mantenuto alto il ritmo preparando programmi personalizzati eseguiti in proprio dalle ragazze, anche se la mancanza di allenamenti tecnici potrebbe farsi sentire.

La sospensione ha portato a 5 le gare da recuperare, tra squadre under e serie C. Ora di dovrà incastrare le patite saltate in un calendario già fitto avviato verso la fine delle regular season. Ci saranno quindi diverse gare infrasettimanali o ad orari piuttosto strani, come l'under 16 che sabato giocherà a Torino alle 13.30. L'under 18 dovrà fare straordinari perchè è alla conclusione la fase regionale e, se riuscirà a qualificarsi, fra un mese si confronterà con le più forti squadre italiane nella fase interregionale in Umbria. Il tutto, coronavirus permettendo...