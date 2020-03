Abbigliamento, arredamento e maglieria: Da Davifil esperienza e sostenibilità sono di casa FOTO

L’attività di Davifil inizia nel 1973 in un territorio, quello biellese, che si è sviluppato con l’evoluzione della produzione tessile. Dopo alcuni anni di attività come filatura e il trasferimento nella sede attuale, oggi Davifil è un’azienda a conduzione familiare che produce e commercializza filati per abbigliamento, arredamento e maglieria per l’industria tessile.

L’esperienza commerciale e l’impegno continuo nei settori della ricerca e sperimentazione permettono all’azienda di offrire ai propri clienti filati classici e innovativi sempre aderenti alle tendenze e alle richieste del mercato.

La Davifil srl, inoltre, intraprende da anni progetti di sostenibilità come l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili con gli impianti fotovoltaici, la riduzione dei rifiuti riutilizzando gli scarti di filatura per produrre pannelli isolanti, il risparmio di acqua, energia e prodotti chimici proponendo filati in colori naturali senza necessità di tintura.

Su questo ultimo punto aumentano le opportunità poiché nella collezione Autunno Inverno 2021/2022 Davifil propone un’ampia gamma di filati in colori naturali. Ai fili in lana moretta, grigia e nera si aggiungono le Alpache colorate utilizzando la gradevole varietà di colori che la natura ha regalato alle capre Alpaca dalle calde tonalità dei beige e marroni fino alle classiche gamme dei grigi melange.

Davifil srl si trova in via Nazario Sauro 43, a Benna. Telefono: 015/2558198.