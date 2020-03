Vigliano, sostegno al commercio: l’amministrazione riunisce gli operatori

L’amministrazione comunale di Vigliano Biellese convoca una riunione cui sono invitati tutti gli operatori economici, fissandola per il prossimo lunedì 23 marzo, alle 20.30 presso la sala consiliare. “Promuovere e sostenere le attività economiche locali – sostiene il sindaco Cristina Vazzoler - è un nostro preciso obiettivo. Per raggiungerlo, tuttavia, è necessario procedere attraverso un ascolto attento degli interlocutori, e la ricerca comune di nuovi approcci e soluzioni ai problemi che ciascuno avverte nel proprio settore e che sono, talvolta, unanimemente condivisi. Vorremmo incentivare una nuova forma di collaborazione fra il Comune e le attività economiche per definire e coordinare iniziative e manifestazioni che coinvolgano e valorizzino il lavoro degli operatori: a tal scopo, abbiamo fissato un primo incontro cui sono invitati tutti i commercianti, artigiani e i soggetti erogatori di servizi, con cui intendiamo rapportarci”.

La riunione si inserisce in una serie di iniziative volte a sostenere il commercio, le attività produttive ed i servizi. Nel mese di dicembre scorso, la giunta ha infatti approvato specifiche agevolazioni in materia di tariffa rifiuti, con la riduzione fino al 30% della parte variabile per gli operatori economici che comprovino l’avvio al recupero di rifiuti assimilati agli urbani e lo sgravio fino al 30% per tutte le nuove imprese per il primo anno di attività. Nello scorso mese di febbraio è stato inoltre costituito un apposito fondo a sostegno dell'ampliamento o della riapertura di esercizi commerciali, artigianali e di servizi sul territorio (con possibili ulteriori riduzioni dei tributi comunali, fino all’abbattimento).

Anche il mercato settimanale del martedì è all’attenzione della giunta. Già nello scorso mese di gennaio i commercianti ambulanti sono stati incontrati dall’assessore Fila Robattino, è seguito un sopralluogo diretto con gli interessati sull’area mercatale, volto a raccogliere e ipotizzare le proposte per una nuova ricompattazione della struttura del mercato, i cui operatori lamentano il ridursi progressivo della clientela. “Perché – sostiene l’Assessore al Commercio - se è vero che i mercati dei piccoli paesi attraversano ovunque una fase di evidente crisi, è altrettanto vero che occorre mettere in campo tutte le misure utili a mantenerli e sostenerli in quanto punto di riferimento importante soprattutto per la popolazione meno giovane e con un radicato attaccamento alle tradizioni locali. Ricompattare quindi il mercato è una misura che sarà attuata a breve, secondo una linea concordata con gli operatori stessi”.