Internazionalizzazione delle imprese: come si crea un'azienda vincente sul mercato mondiale?

L'internazionalizzazione delle imprese, cioè l'apertura di un'azienda su un mercato potenzialmente mondiale, è alla base della globalizzazione dell'economia.

Le aziende che stabiliscono di allargare il proprio raggio d'azione oltre i confini del mercato in cui hanno operato fino a quel momento devono affrontare una serie di sfide: alcune di esse sono meramente burocratiche e legali, altre invece sono relative al vero e proprio core dell'azienda, ovvero ai suoi valori aziendali e all'immagine internazionale che intende costruire.

Come si veicolano i valori, i contenuti e l'immagine complessiva di un'azienda su un mercato estero?

L'importanza della Brand Identity

Ogni azienda ha costruito, nel corso della sua storia, la propria Brand Identity, ovvero quel complesso di aspetti grafici e contenutistici che permettono ai consumatori o ai partner commerciali di identificare l'azienda, nonché i prodotti o i servizi di quell'azienda a colpo sicuro.

Naturalmente, quando si sceglie di esportare il proprio marchio, bisogna far sì che tutto di quel marchio sia comprensibile al pubblico del nuovo mercato: non solo il logo del brand, ma anche ogni aspetto della sua comunicazione aziendale, dagli slogan pubblicitari fino ai cataloghi dei prodotti.

Inoltre, ogni aspetto della comunicazione dell'azienda dovrà essere in grado di veicolare i valori aziendali sui quali il brand ha deciso di fondare da sempre la propria presenza nel mercato. Per fare un esempio pratico, la Mazda, secolare casa di produzione automobilistica giapponese, ha fatto dell'innovazione, dell'adattabilità e della tenacia i cardini della propria storia. Ogni messaggio commerciale (o non strettamente commerciale) che parte da Mazda deve essere in grado di veicolare attraverso vari media questi stessi valori. Se ciò non dovesse avvenire, la comunicazione del brand risulterebbe assolutamente inefficace.

L'importanza della traduzione professionale

È chiaro, a questo punto, che una figura fondamentale nel processo di internazionalizzazione di un'azienda è il traduttore, o meglio la squadra di traduttori professionali che prenderaà in carico la traduzione di tutto il materiale testuale dell'azienda in questione. Molto spesso le aziende aprono le proprie attività commerciali in più paesi contemporaneamente. Questo significa che si presenterà la necessità di tradurre in più lingue una gran quantità di testi di diversa natura e con differenti destinazioni.

Pensiamo soltanto, ad esempio, ai testi destinati al web (che dovranno essere ottimizzati per i motori di ricerca) e ai testi destinati alla comunicazione commerciale (che dovranno essere comprensibili al nuovo pubblico a tutti i livelli, compresi i giochi di parole e i riferimenti culturali che tanto spesso si utilizzano in pubblicità). Si tratta di testi scritti che, per essere efficaci, dovranno rispondere a criteri formali differenti che richiederanno traduttori specializzati in diverse forme di traduzione e, possibilmente, anche esperti del settore in cui si inserisce il testo originale.

Per un'azienda è assolutamente sconveniente tentare di contattare in maniera diretta una serie di professionisti in grado di svolgere ogni aspetto del lavoro: è molto più efficace e produttivo, in questo caso, affidarsi a un'agenzia di traduzione professionale. Contando su un ampio numero di collaboratori specializzati in diversi settori della traduzione, un'agenzia che offre servizi di traduzioni linguistiche professionali è in grado di affidare ogni aspetto del lavoro di traduzione a personale qualificato, eseguire degli efficaci controlli di qualità della traduzione e consegnare i testi tradotti in breve tempo, potendo contare su un'efficace suddivisione e organizzazione del lavoro.