Danneggiata e tagliata la "Principesca" del Museo Aperto Torrazzo

Dall'estate 2018 le vie di Torrazzo fungono da galleria di esposizione del Museo Aperto Torrazzo, un progetto nato grazie alle opere di 50 artisti dell'associazione canavesana "Arte in fuga", che hanno dato un tocco d'arte alle strade del paese.

In particolare, nella piazza del municipio e nelle vie principali di Torrazzo, sono esposte 50 opere come dipinti, sculture, alti e bassi rilievi, ognuna con la propria targa descrittiva in cui figura il titolo, l'autore, ed una frase a spiegare il tema o la storia che racconta l'opera.

Queste opere non sembrano essere apprezzate da alcuni vandali che, nell'estate 2019, avevano sporcato un quadro con spray nero. Nelle scorse settimane è toccato alla "Principesca", un altro dipinto esposto in via per Zubiena, che pare essere stato tagliato con le forbici, come racconta il vice sindaco e promotrice del MAT Stefania Menaldo: "Questa è un'ipotesi come quella di un pugno sulla tela, in ogni caso un grave gesto di inciviltà. Abbiamo pensato di installare un sistema di videosorveglianza in paese, ma la spesa è troppo alta. Quindi speriamo che questi brutti episodi non si verifichino più".