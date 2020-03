Calcio e sport in lutto per la morte di Enzo Albertini, portiere e presidente della Biellese

Il calcio e lo sport biellese sono in lutto per la morte di Enzo Albertini, storico portiere e presidente della Biellese, mancato oggi all'età di 78 anni. Nella sua carriera, ha vestito diverse maglie, tra cui quella a scacchi della Valle Cervo prima dell'approdo alla Biellese negli anni '60. Un legame indissolubile. Nel 2002, infatti, subentrò a Massimo Ghirlanda alla guida della società laniera e rimase presidente fino al 2006. Venne immortalato in una celebre fotografia (scattata da Piero De Marchis di Torino), impegnato a parare un tiro di De Paoli durante un incontro amichevole della Juventus a Biella. Uno scatto premiato ed entrato nella storia del pallone.