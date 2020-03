Biella, nella notte viaggia in via Repubblica con lampeggianti e tesserino Polizia falso: inseguito e denunciato

E' stato denunciato dagli uomini della Squadra Volante della Polizia per possesso di segni distintivi contraffatti. Si tratta di un giovane biellese di 23 anni residente in città che nella notte tra sabato e domenica, introno alle 2, è stato visto percorrere via Repubblica direzione via Galileo, con lampeggianti blu-rosso acceso, molto usato dalle auto apripista nei rally. Il ragazzo ha tentato la fuga ma l'inseguimento è durato poco tempo.

Una volta raggiunto il 23enne ha provato a smontare il lampeggiante nel tentativo di nasconderlo. I poliziotti hanno poi visto fuoriuscire dalla tasca dei pantaloni una placca falsa riportante "associazione nazionale Polizia". Inoltre, nel vano portaoggetti della Jeep, è stato trovata anche una radiolina ricetrasmittente. Il biellese non ha fornito valide giustificazioni del gesto ed è stato quindi denunciato M.I. di 23 anni residente a Biella.