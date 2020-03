Il geometra Candido Rosso in pensione dopo 34 anni di lavoro al Santuario di Oropa FOTO

Il geometra Candido Rosso termina la sua carriera dopo 34 anni di lavoro al Santuario di Oropa. A salutarlo, presso il Ristorante Fornace, erano presenti la maggioranza delle persone che hanno condiviso il suo lungo percorso professionale: i sacerdoti, le Figlie di Maria, la Confraternita, gli ex amministratori delegati, i segretari, i colleghi, gli operai e i collaboratori esterni al Santuario.

"Il mio ringraziamento va non solo ai colleghi che hanno condiviso con me questo cammino, ma anche a quella generazione di pellegrini che non si è mai chiesta dove andare in vacanza, perché il loro desiderio era di venire a Oropa. E’ proprio questo che negli anni mi ha riempito il cuore e mi ha sempre dato la forza e il desiderio di salire in Santuario con lo spirito giusto. Ognuno di voi nel mio percorso mi ha dato qualcosa, mi ha fatto crescere. Il mio grazie va a tutti, in particolar modo a chi 34 anni fa ha scommesso su di me e ha dato una svolta alla mia vita. Lavorare a Oropa è un privilegio, ma è anche una grossa responsabilità. Ringrazio Colei che mi ha accompagnato dall’inizio alla fine. Lei, che mi ha concesso tante volte di portarLa all’altare per la pulizia annuale”.