Aci Biella: passione, servizi e assistenza per l’automobilista con Sara assicurazioni VIDEO

“Essere socio ACI non solo comporta delle scontistiche sulle polizze auto, dove Sara Assicurazioni è leader come compagnia italiana – spiega Stefano Givone co-titolare dell’agenzia Sara di Biella - ma può accedere a sconti su diversi prodotti assicurativi legati a casa, infortuni, malattia e molto altro. Inoltre siamo promotori finanziari, gestendo il risparmio di famiglie e di aziende”.

“Siamo riusciti a sviluppare in questi anni quasi 5mila clienti tra Biella e Cossato – aggiunge Diego Picco co-titolare dell’agenzia Sara di Biella - Seguiamo il cliente in prima persona, in sinergia con ACI, e abbiamo ottime tariffe ed ottimi prodotti. Proprio per questo Sara Assicurazioni si attesta tra le prime agenzie come numero di clienti, e a livello nazionale tra le prime dieci. E ne siamo molto orgogliosi”.