I nuovi servizi della Farmacia S. Anna di Valdengo: Test di autodiagnosi per prevenzione e controllo

Una grande novità per la Farmacia Sant’Anna di Valdengo, che in questi giorni ha dato il via ai servizi di autodiagnosi: un servizio molto importante, voluto per dare la possibilità a chiunque di effettuare test sul proprio stato di salute direttamente in farmacia. Colesterolo, trigliceridi, glicemia e PT sono gli esami da ora effettuabili a Valdengo, senza alcun bisogno di prenotazione e con risultati immediati.

Si possono effettuare queste analisi anche presso la Farmacia Rolando di Vigliano B.se e la Farmacia San Raffaele di Cossato, dove è possibile, inoltre, eseguire test per la determinazione di emoglobina glicata, PSA (Antigene Prostatico Specifico), PCR (Proteina C Reattiva), Beta hCG (ormone della gravidanza), Acido Urico, Transaminasi GOT-GPT e Gamma GT, attraverso un'innovativa strumentazione che permette, mediante un semplice e indolore prelievo di sangue capillare, di ricevere istantaneamente i risultati relativi ai più significativi valori del sangue.

Altro servizio di pari importanza disponibile nelle farmacie Sant'Anna di Valdengo, Rolando di Vigliano e San Raffaele di Cossato, è la possibilità di prenotare visite specialistiche ed esami di laboratorio (da svolgersi presso i distretti del territorio), grazie alla convenzione con l'ASL. Per usufruire di questo servizio è necessario unicamente recarsi in farmacia con l'impegnativa del medico di base.

Per maggiori informazioni sui servizi potete contattare:

Farmacia Sant'Anna di Valdengo (Via Roma 94), farmavaldengo@gmail.com – Tel: 015 882015

Farmacia Rolando di Vigliano Biellese (Via Milano 119), info@farmaciarolando.com – Tel: 015 510211

Farmacia San Raffaele di Cossato (Via Marconi 69), fsr-cossato@libero.it – Tel: 015 94158.