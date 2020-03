ZTL del Piazzo: la giunta approva la delibera per il ripristino

La Zona a traffico limitato del Piazzo sarà ripristinata. Lo ha deciso la giunta nel corso della riunione di questa mattina. Approvata la delibera, il provvedimento entrerà in vigore non appena sarà modificata la segnaletica, con i nuovi orari, ai varchi di accesso. La Ztl era stata sospesa durante gli scorsi mesi per il protrarsi delle problematiche agli ascensori inclinati (ex funicolare). Per mediare le esigenze di residenti e le necessità delle attività commerciali sono stati introdotti dei nuovi orari.

La Ztl sarà attiva tutti i giorni feriali dalle 20 alle 6 del giorno successivo. La domenica la chiusura dei varchi sarà anticipata alle 13 fino alle 6 del giorno successivo. Dice il vicesindaco e assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola: "In queste settimane di accesso libero si sono verificati alcuni problemi di parcheggi in divieto nel cuore del borgo, l’intenzione dell’amministrazione è quella di limitare il più possibile il traffico veicolare all’interno del Piazzo al fine di tutelare le bellezze paesaggistiche e la fruizione degli esercizi commerciali senza il problema della circolazione continua di automobili".