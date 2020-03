Lotta al sovrappeso e all’obesità, LILT Biella partecipa all’iniziativa Let’s Move for a Better World 2020 

A Spazio LILT ritorna, per il terzo anno consecutivo, Let’s Move for a Better World, un’iniziativa mondiale, nata da un’idea di Technogym, per contrastare - attraverso l’attività fisica - l’obesità e la sedentarietà, condizioni sempre più in aumento nei paesi industrializzati che stanno diventando un vero e proprio problema sociale ed economico.

Dal 16 marzo al 4 aprile le palestre di Via Ivrea 22 apriranno le porte a tutti coloro che vorranno partecipare all’iniziativa mondiale e praticare esercizio fisico gratuitamente, senza perdere l’obiettivo solidaristico. In tutto il mondo, così come a Spazio LILT, chi aderisce alla campagna, si impegna infatti a donare l'attività fisica svolta (misurata con una nuova unità di misura ad hoc definita MOVE) in favore di una causa sociale; i Centri che raccoglieranno più MOVE avranno la possibilità di donare delle attrezzature Technogym a una scuola impegnata nella lotta all'obesità. Novità 2020 tutta targata LILT Biella “LO SPORT AIUTA IL CUORE”: una sfida nella sfida che coinvolgerà ben 9 squadre sportive biellesi in una doppia gara di solidarietà: una sfida di sport per raccogliere MOVES all’interno delle palestre di Spazio LILT, e una sfida di cuore, questa volta online.

Dal 16 marzo partirà infatti, in contemporanea alla campagna mondiale, la Facebook Challenge biellese più solidale dell’anno. Le squadre che parteciperanno a Let’s Move daranno infatti vita ad altrettante raccolte fondi su Facebook per sostenere gli ambulatori di prevenzione, diagnosi precoce e riabilitazione di Spazio LILT. Unico obiettivo delle due sfide: LA LOTTA CONTRO I TUMORI.

“Più di un terzo della popolazione adulta italiana è in sovrappeso (35,3%), poco meno di una persona su 10 è obesa (9,8%) e a causa di complicanze legate a questa malattia una persona ogni 10 minuti muore – commenta Mauro Valentini, Presidente di LILT Biella – Grazie a Let’s Move for a Better World abbiamo la possibilità di sensibilizzare al movimento, di fare del bene e soprattutto di avvicinare la popolazione a questo tema in un modo alternativo e divertente: molte persone potranno incontrarsi a Spazio LILT e conoscersi per una sfida che si trasforma in azioni di bene per scuole che lottano contro l’obesità”.

Come fare per partecipare a Let’s Move for a Better World Chiunque voglia donare i propri MOVE può prenotare la sua postazione nelle palestre di LILT Biella telefonando alla segreteria: 015 8352111Per chi ama fare attività fisica in natura, è anche possibile raccogliere MOVES outdoor: basta fissare un appuntamento con i chinesiologi di Spazio LILT per scaricare l’app ufficiale della manifestazione sul proprio smartphone.

Giorni e orari Per raccogliere MOVE la palestra di Spazio LILT, in Via Ivrea 22 a Biella, sarà operativa a partire dal 16 di marzo al 3 aprile, dal lunedì al venerdì con i seguenti orari:

Lunedì: 9.00/16.30

Martedì: 9.00/18.00

Mercoledì: 9.00/18.00

Giovedì: 9.00/16.30

Venerdì: 10.00/13.00; 14.00/16.00