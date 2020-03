Festival Nuvolosa 2020, numeri in aumento e calendario ricco di eventi. Protagonista? Le fake

Il mondo del fumetto torna ad essere assoluto protagonista nel Biellese. Questa mattina, 2 marzo, è stato presentato in conferenza stampa il festival del fumetto Nuvolosa che si terrà a Biella il prossimo weekend (7 e 8 marzo) nei locali di Palazzo Ferrero. La seconda edizione della kermesse dedicata al fumetto organizzata dall'Assessorato alle Politiche Giovanili della Città di Biella in collaborazione con l'associazione culturale Creativecomics di Vercelli ha visto la partecipazione di 178 concorrenti arrivati da tutta Italia (in prevalenza da Piemonte, Lombardia, Lazio e Emilia Romagna).

Numeri in crescita rispetto alla prima edizione: l'anno scorso le presenze si fermarono a 161, con un incremento di circa il 10 per cento. Visibilmente entusiasta l’assessore alle Politiche Giovanili Gabriella Bessone, presente alla conferenza stampa: “Siamo molto contenti perché questa seconda edizione è cresciuta notevolmente non solo come numero di iscritti ma anche per la qualità degli elaborati. Di quelle ricevute sono state selezionate 10 opere, racchiuse in un catalogo che verrà distribuito al pubblico. Sarà un’enorme emozione premiare questi ragazzi e ricordo che la mostra rimarrà a Palazzo Ferrero fino al 15 di marzo e successivamente le opere dei vincitori saranno esposte al Falseum di Verrone con cui, per questa edizione, abbiamo avviato una fattiva collaborazione proprio grazie al tema scelto ‘Fake – storie di bugie, inganni, false verità particolarmente apprezzato. Per la terza edizione ci saranno ulteriori novità”.

Soddisfatta anche il sindaco di Verrone, Cinzia Bossi: “La sinergia è fondamentale e arricchisce chi decide di collaborare per un progetto comune. Siamo disponibili a nuove collaborazioni anche in futuro”. Questo weekend avranno luogo numerose iniziative dedicate al fumetto: performance live di disegnatori per il pubblico (saranno presenti circa trenta disegnatori professionisti), incontri con gli autori, laboratori di tecnica di fumetto. Come da tradizione, Nuvolosa ha due percorsi espositivi: uno dedicato al Premio Nuvolosa, concorso artistico nazionale dedicato a giovani tra i 16 e i 35 anni con premi in denaro. Il tema della seconda edizione è Fake - Storie di bugie, inganni, false verità. Verranno esposte 10 opere selezionate dalla giuria di esperti del settore, più 3 lavori degli studenti del liceo artistico cittadino. Sono inoltre mostrate su schermo le opere di ulteriori 20 partecipanti. Il secondo è una personale dedicata a un grande fumettista, come Corrado Mastantuono, fumettista italiano con esperienze e collaborazioni su Topolino, Nick Raider e Dylan Dog.

La direzione artistica dell'evento è a cura del fumettista professionista Daniele Statella (Dampyr, Diabolik) dell'Associazione Creativecomics. L'iniziativa è realizzata con il sostegno finanziario della Città di Biella e della Fondazione CR Biella e con il supporto di Palazzo Ferrero Miscele Culturali. Al primo posto del concorso nazionale andrà un premio di circa 1000 euro; a seguire 500 per il secondo e 300 per il terzo. Inoltre, vi sarà l'opportunità della pubblicazione in catalogo dei vincitori e di altri sette selezionati, con esposizione a Palazzo Ferrero e successiva esposizione delle tavole dei tre vincitori al Falseum di Verrone. Premiazioni anche per gli studenti del Liceo Artistico: al primo andrà una tavola grafica, messa a disposizione da Wacom; al secondo e terzo, invece, materiale artistico messo a disposizione da Arte e Colore di Biella.

Questo il programma:

SABATO 7 MARZO

17.00 Apertura e cerimonia di premiazione del concorso artistico nazionale di fumetto Premio Nuvolosa. Presenti gli autori Corrado Mastantuono, Daniele Statella, Walter Trono

18.00 Inaugurazione mostre

20.00 Chiusura

DOMENICA 8 MARZO

10.00-18.00 Sketch Session e live performance di fumettisti professionisti

10.00-18.00 Apericomics (Tiratura limitata!): sarà possibile acquistare un coupon che consente di ottenere un aperitivo (o variante analcolica) con degustazione (e variante veg) + stampe realizzate per il festival + un disegno sketch a scelta tra gli autori presenti

10.00-11.00 Incontro con l’autore: Da Tex a Paperino con Corrado Mastantuono. 11.00-12.00 Incontro con gli autori: Le Regine del Terrore - Le ragazze della Milano bene che inventarono Diabolik, Presente Davide Barzi, autore del libro Sarà acquistabile per l’occasione una speciale stampa in tiratura limitata con in omaggio una speciale confezione da collezione dei biscotti diabolici “Baci di Eva“ prodotti dalla Pasticceria Massera con disegno di Daniele Statella, su autorizzazione della casa editrice Astorina.

11.00-12.30 Performance live: la mangaka italiana Federica Di Meo realizza un disegno di grande formato, dal vivo su un pannello della mostra

12.00-13.00 Workshop gratuito Il fumetto all’epoca di Instagram con Walter Trono. A cura di CAB - Comics Academy Biella (posti limitati - possibilità di preiscrizione) 14.00-15.30 Performance live: la mangaka italiana Federica Di Meo realizza un disegno di grande formato, dal vivo su un pannello della mostra

14.00-14.45 Presentazione in anteprima del primo volume di Moby Dick 31 - Terra Bruciata, pre-senti gli autori

14.45-15.30 Incontro Tutti i colori dei super eroi. Il mestiere del colorista, presenti Barbara Nosenzo e Daniele Rudoni (coloristi Marvel), moderatore Davide Barzi 15.30 Session firme di Carlo Ambrosini presso spazio Creativecomics

15.30-16.15 Incontro con gli autori: Indagando l’incubo, Andrea Cavaletto dialoga con Luigi Piccatto

16.15-17.30 Session firme di Luigi Piccatto presso spazio Creativecomics

16.15-17.15 Workshop Come disegnare un personaggio manga con Federica Di Meo. A cura di CAB - Comics Academy Biella (posti limitati - possibilità di preiscrizione)

17.15-18.00 Incontro con gli autori: Sedotti dal lato oscuro. Andrea Cavaletto dialoga con Andrea Broccardo

LE MOSTRE

- dal 7 al 15 marzo Orari di apertura weekend successivo inaugurazione: venerdì 13 e sabato 14 ore 15-19, domenica 15 ore 10-13 // 15-19 - FAKE - Storie di bugie, inganni, false verità, finalisti del Premio Nuvolosa (30 tavole) più vincitori concorso locale liceo artistico (9 tavole)

- Da Tex a Paperino, Corrado Mastantuono (40 tavole)