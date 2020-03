Coronavirus, ufficiale la chiusura delle scuole in Piemonte fino all'8 marzo

Lezioni sospese fino all’8 marzo: la proroga è stata decisa con una ordinanza firmata pochi istanti fa dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, sentito il Ministero della Salute.

Era stata così decisa la sola riapertura degli edifici scolastici oggi e domani per una igienizzazione straordinaria delle aule e degli ambienti comuni, ma anche per avere due giorni in più di tempo per valutare l’evolversi del contagio.