Riaprono chiese, scuole, musei. Uncem: "Importante il sostegno per l'economia"

Oggi le messe, domani le scuole per docenti e personale, mercoledì per gli studenti. Uncem apprezza le decisioni prese per il Piemonte dalla Regione, con Prefettura e Comune di Torino. Da lunedì 2 marzo in Piemonte riapriranno musei, cinema, piscine, attività sportive e potranno nuovamente svolgersi eventi e manifestazioni.

Per le scuole il Piemonte ha adottato una misura autonoma di concerto con l'Ufficio scolastico regionale e sentiti anche il Presidente del Consiglio e il Ministro della Salute: lunedì e martedì riapriranno gli edifici scolastici al personale per consentire l'organizzazione delle attività e l'igienizzazione delle aule e degli ambienti scolastici. Da mercoledì riprenderanno regolarmente anche le lezioni. I Vescovi piemontesi hanno comunicato che oggi, domenica 1° marzo, si sarebbero potute celebrare tutte le messe festive nelle Diocesi del Piemonte.

"Attendiamo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle prossime ore, e anche i due nuovi Decreti nazionali, oltre a quello di ieri sera, per il sostegno alle attività economiche - spiegano Marco Bussone e Lido Riba, Presidenti Uncem nazionale e Uncem Piemonte - Provvedimenti che non dovranno riguardare solo le 'zone rosse' del Paese, ma anche il Piemonte. Bene l'impegno della Regione per sostenere le attività economiche, le strutture ricettive, le imprese che nell'ultima settimana hanno sofferto molto e ancora patiranno gli effetti di questa emergenza".