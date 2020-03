Regione Piemonte, il bilancio del consigliere biellese Michele Mosca (Lega)

Riceviamo e pubblichiamo:

"Abbiamo dato il pieno sostegno a un piano i cui capitoli finanziari rispettano le esigenze e le richieste provenienti dai vari settori economici e sociali del tessuto piemontese. Il maxi emendamento di Giunta illustrato in Prima commissione dall'assessore al Bilancio sarà approvato coi voti del Gruppo Lega ed appena concluso l’iter comunicheremo le procedure per l’accesso ai singoli finanziamenti.

Sono state previste, tra l'altro, risorse per l’edilizia scolastica e i servizi educativi (3 milioni), per gli scuolabus di montagna (500 mila euro) e per la protezione civile (800 mila euro), per le politiche sulla casa (oltre 1 milione) e le associazioni culturali (11,5 milioni), per lo sport (3,5 milioni), per gli impianti sciistici (6,5 milioni) e i danni prodotti dagli animali selvatici (quasi 3 milioni). E ancora: 20 milioni alle province coi canoni idrici e 2,8 per l’esercizio delle funzioni conferite a conferma di quanto riteniamo siano importanti questi enti che negli ultimi anni sono stati massacrati da una politica poco lungimirante.

Lo stesso assessore ha poi confermato che dal Fondo di coesione sociale arriveranno 25 milioni per l’ammortamento del materiale ferroviario del trasporto locale, mentre va avanti l’interlocuzione con l’Unione europea per le borse di studio, con il trasferimento di 19 milioni di euro dal Fondo per lo sviluppo europeo al capitolo del Diritto allo studio universitario.

In tema di Fondi Europei, quest’anno, per la prima volta sul FESR, ovvero il Fondo europeo di Sviluppo Regionale, andremo in overbooking, cioè utilizzeremo più risorse di quelle a disposizione contando sui recuperi di quelle non spese dalle altre regioni. Per la programmazione in corso il Piemonte può contare su 965 milioni di euro e ne ha impegnati 1.103 confermando l’attenzione che viene dedicata a queste risorse che sono la vera chiave di volta per l’economia e lo sviluppo regionale.

Particolarmente importante a mio giudizio aver ripristinato la Legge 18 per cui mi sono speso in prima persona assegnandole 14 milioni di euro che serviranno a finanziare interventi su strade, illuminazione pubblica, edifici scolastici e cimiteri nei piccoli comuni delle nostre valli.