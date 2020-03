Oroscopo di Platone: Cosa ci dicono gli astri in marzo

Di marzo, ogni villan va scalzo.

Marzo è il terzo mese dell’anno nel calendario gregoriano, conta 31 giorni e si colloca nella prima metà di un anno civile. Il nome deriva dal latino «Martius», in riferimento al fatto che il mese fosse dedicato al dio romano Marte: alla divinità erano attribuiti il raccolto primaverile e la guerra. Prima della riforma giuliana, era il mese con cui l’anno aveva inizio.

ARIETE

Dal 21 marzo al 20 aprile

DENARO E LAVORO. Come sanno bene tutti gli atleti, una falsa partenza rompe la concentrazione. A voi accadrà qualcosa di molto simile: vi lancerete in quello che considerate un nuovo progetto per poi subire una battuta d’arresto e ricominciare tutto daccapo. Piccoli cambiamenti dell’ultima ora porteranno a un risultato indubbiamente migliore. Siate lungimiranti e riflettete sul fatto che, anche chi vi sta antipatico, può avere buone idee. Uscite superiori a quanto avevate preventivato.

AMORE E ARMONIA. Passioni controverse all'orizzonte. Non date tutto sempre troppo per scontato per non alimentare le incomprensioni.

BENESSERE E SALUTE. Fatevi coccolare e prendetevi delle giornate per rilassarvi e impigrirvi un po’.

LEONE

Dal 23 luglio al 23 agosto

DENARO E LAVORO. Sul lavoro qualcuno frena mentre voi accelerate un po’ a casaccio…situazione ambigua ma miracolosamente tutto si aggiusta. A volte evitate nel prendere una decisione o fare una scelta temendo che non sia quella giusta, ma le probabilità di fallimento non dovrebbero mai distogliervi dal sostenere una causa in cui credete. Afferrate al volo la fortuna, intanto che potete…tutto il resto può aspettare.

AMORE E ARMONIA. La noia potrebbe indurvi a scelte avventate, non cambiate solo per il piacere di fare una conquista. Attenti a non prendere lucciole per lanterne.

BENESSERE E SALUTE. Sono giorni …nuvolosi. La stanchezza si fa sentire e le continue, giornaliere, problematiche varie, vi stanno portando alla spossatezza. Tenete duro e non mollate, tra non molto, grazie alla congiuntura astrale, sarete in gran forma psico-fisica: vitali, equilibrati, progettuali e desiderosi di riaffermare la vostra indipendenza e libertà.



SAGITTARIO

Dal 23 novembre al 21 dicembre

DENARO E LAVORO. Avete lavorato con profitto, ora è il momento del raccolto, godetevelo e intanto, riordinate ed eliminate il superfluo, per dare spazio alle opportunità che verranno. Valutate con cautela un investimento piuttosto consistente. Qualcuno si offrirà di aiutarvi a realizzare uno dei vostri sogni, fornendovi non solo un supporto fisico e mentale, ma addirittura un sostegno economico. Decisioni innovative e coraggiose richiedono maggior impegno, ma riservano soddisfazioni.

AMORE E ARMONIA. Attenzione a non sprofondare nella noia, riscoprite la gioia di un evento mondano e di qualche piacevole uscita.

BENESSERE E SALUTE. Siete in forma nonostante perseguiti da tante seccature. Riposate il più possibile e dedicate del tempo allo yoga o alla meditazione.

TORO

Dal 21 aprile al 20 maggio DENARO E LAVORO. Sul posto di lavoro ogni persona la vede in maniera diversa e diventa sempre più arduo trovare delle soluzioni o capire come muoversi. Il nervosismo aumenta e si perde tanto tempo concludendo poco. Per aumentare l’efficienza e superare gli ostacoli bisogna imparare ad evitare le polemiche. AMORE E ARMONIA. Il colore del momento è il rosso fuoco! Qualcosa di grande ed appagante irrompe o rifiorisce nella vostra vita. Siate pronti a cogliere l'occasione. Non voltate le spalle all'amore, potreste perdere il treno del sentimento e le occasioni nella vita, si sa che difficilmente si ripresentano. BENESSERE E SALUTE. Alcuni piccoli problemi inerenti l’ambito lavorativo o che vi sta a cuore non vanno trascurati, cercate di essere loro vicini ed aiutarli. Abbondate con alimenti ricchi di ferro e sali minerali diminuendo i carboidrati. VERGINE

Dal 24 agosto al 22 settembre DENARO E LAVORO. Una nuova idea catalizza gran parte delle vostre energie: concretizzatela in tempi brevi ed anche le entrate saranno in netta ascesa. Alcuni eventuali imprevisti, sempre in agguato, devono essere affrontati con lucidità e senza scomporsi troppo. Si sta configurando sempre più chiaramente la direzione da seguire per rendere redditizi i cambiamenti. AMORE E ARMONIA. È il momento di una decisione importante con il partner, ma anche per fare un incontro che promette di durare e che può aiutarvi a ricreare nel cuore la giusta atmosfera dei tempi passati. Mantenendo la parola si evitano vecchie polemiche e si vive tranquilli. BENESSERE E SALUTE. Passionalità, decisione e ottimismo sono le prerogative di questo periodo. La spinta a volare alto è forte ma fareste comunque bene a stare con i piedi a terra e, a chiarire quali siano le priorità.



CAPRICORNO

Dal 22 dicembre al 20 gennaio

DENARO E LAVORO. Vi trovate in piena pressione finanziaria e dovete affrontare anche importanti questioni che riguardano il vostro futuro. Agire seguendo l’impulso fa sentire vivi invece, riflettere accuratamente su ogni singola mossa, valutandone ogni singola angolazione prima di procedere, toglie colore alla vita. Ciononostante, quello che state per fare, per quanto di poco conto, potrebbe avere conseguenze molto più profonde di quanto immaginavate, quindi riflettete con calma prima di agire.

AMORE E ARMONIA. Attenzione a non lanciarvi con eccessiva foga e con troppa ingenuità nella direzione sbagliata.

BENESSERE E SALUTE. Alcuni problemi sul lavoro o negli studi verranno risolti. Se non riuscite a risolvere i disturbi che vi tormentano, provate a cambiare il medico che vi segue.

GEMELLI

Dal 21 maggio al 21 giugno

DENARO E LAVORO. Le incomprensioni con i superiori devono passare in secondo piano se volete collaborare inoltre, le stesse persone che vi irritano, potrebbero rivelarsi indispensabili in certe circostanze. Se sarete saggi e ci metterete grande impegno, otterrete dei graditi riconoscimenti nelle attività svolte, ma rammentate che non vi sarà spazio per l’improvvisazione priva di un’adeguata preparazione.

AMORE E ARMONIA. Possibilità di fare splendidi incontri, virtuali o reali, però non è il caso di fare pressione. In questo momento forse, avete più bisogno di coccole, che di passione.

BENESSERE E SALUTE. Volitivi, dinamici e insofferenti alla routine: così vi vogliono le stelle. A tavola limitate i grassi preferendo le proteine vegetali. Alcuni piccoli disturbi che vi infastidiscono, vanno subito curati e risolti.

BILANCIA

Dal 23 settembre al 22 ottobre

DENARO E LAVORO. I vostri piani sono ben organizzati, ma arriva sempre qualcosa a rimescolare le carte, un rallentamento delle attività vi sarà comunque utile per riordinare e terminare tutti i lavori ancora in sospeso. È giunta l’ora di fare un bilancio, diversificare gli investimenti ed eliminare ciò che non offre garanzie. Avete tutte le capacità per emergere e farvi notare, ma questo suscita qualche invidia tra i colleghi.

AMORE E ARMONIA. Non siate troppo testardi per una situazione che non porta da nessuna parte. Nubi passeggere si profilano, a patto che resistiate alla tentazione di andare allo scontro diretto.

BENESSERE E SALUTE. Nonostante abbiate i nervi a fior di pelle, siete in piena forma fisica: un’attività sportiva o del moto sono l’ideale per scaricarvi. Se preferite, fate dei massaggi che vi aiuteranno a riequilibrare le vostre energie.

ACQUARIO

Dal 21 gennaio al 19 febbraio

DENARO E LAVORO. Alcuni colleghi non condividono la vostra impostazione, ma funziona e perciò… tacciono. Dovete anche sapere dove affondano le vostre radici, dove trovare un solido terreno, sia esso fisico o culturale, su cui poggiare i piedi per spiccare il grande salto verso il futuro. Insomma, non lanciatevi prima di essere davvero pronti, poi buttatevi senza paura. A volte la miglior strategia è la…difesa! Rallentate il ritmo e aumentate l’attenzione.

AMORE E ARMONIA. Sembra sia arrivato il momento di rimettere tutto (o quasi) in discussione. Qualora l'insoddisfazione diventasse cronica, meglio tagliare la corda. Si vive una volta sola e le occasioni non vi mancheranno.

BENESSERE E SALUTE. Eccellente periodo per lo sport ed i progetti ambiziosi, grazie alle energie esplosive che i satelliti vi infondono. Limitate le proteine animali rispetto a quelle vegetali.

CANCRO

Dal 22 giugno al 22 luglio

DENARO E LAVORO. Sforzatevi di essere un minimo più furbi e concreti. I malintesi possono far deragliare le vostre iniziative. Affrontate una cosa alla volta, senza voler strafare. La mancanza di iniziativa che vi circonda, dovrebbe farvi capire come organizzarvi in modo autonomo. Entrate non commisurate al vostro impegno, diciamo che potrebbe anche andare meglio.

AMORE E ARMONIA. La persona amata scatena in voi una ridda di sentimenti. Se la relazione è appena nata, passate dalla passione alla gelosia, se è di lunga data, vedete solo quello che non va e sospirate pensando alla libertà perduta.

BENESSERE E SALUTE. I fattori esterni non vi condizionano è davvero un buon momento. Limitate le proteine animali, gli alcolici e le uscite smodate.

SCORPIONE

Dal 23 ottobre al 22 novembre

DENARO E LAVORO. Alcune richieste sono poco chiare! Cercate di adattarvi anche se non le condividete. Prediligete la cautela all'impulsività del momento. Rimanete tranquilli e stringete i denti in attesa che la ruota giri a vostro favore. Per cogliere alcune opportunità sarà necessaria una forte dose di diplomazia. Le energie male incanalate diventano aggressività con ripercussioni negative sulla vita quotidiana, soprattutto nell’ambito lavorativo.

AMORE E ARMONIA. Attenzione a non lasciar andare oltre il sentimento, se diventa troppo intenso, può deformare la realtà e crearvi qualche difficoltà. Possibilità di instaurare un rapporto di confidenza e amicizia per soddisfare la voglia di divertirvi.

BENESSERE E SALUTE. Un importante obiettivo assorbirà gran parte delle vostre energie. Attenzione a non stressarvi in maniera eccessiva altrimenti ne risentirete.

PESCI

Dal 20 febbraio al 20 marzo

DENARO E LAVORO. Qualcuno nella vostra cerchia lavorativa, fa pesare la sua maggiore esperienza per criticarvi ma senza aiutarvi. Procedete con determinazione, ma per far sì che le cose vadano secondo i vostri desideri, dovrete fare parecchie pressioni. Un collega sul punto di lasciare vi regala una sua preziosa “dritta”, fatene tesoro e ricordate che il pessimismo non ha mai vinto una guerra. Periodo con parecchie opportunità anche piuttosto interessanti, ma la vostra irruenza e impazienza, intralcia gli avvenimenti anziché permettere alle situazioni di maturare.

AMORE E ARMONIA. L'amore non deve implorare e nemmeno pretendere ma deve avere la forza di diventare certezza dentro di sé. Allora non è più trascinato, ma trascina.

BENESSERE E SALUTE. Tutto ciò che farete per la vostra salute, avrà dei benefici a lunga distanza. Ritagliatevi il tempo che vi serve per riposare ma non adagiatevi sulle cose realizzate, guardate avanti.

