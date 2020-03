In occasione della Festa della Donna di domenica 8 marzo, l'Associazione di Volontariato Delfino di Trivero e quella Amici del Santuario della Brughiera organizzano un pomeriggio di festa a partire dalle 16, con la Santa Messa al Santuario, seguita, alle 16:30, dal pomeriggio in allegria in compagnia di Piero Torello al salone polivalente della Brughiera.