A Candelo torna il mercato dei produttori agricoli, oggi primo appuntamento dell'anno

Torna a Candelo il mercato dei produttori agricoli in collaborazione con Slow Food Biella. Dalle 10 di questa mattina, 1° marzo, ha preso il via il primo appuntamento dell'anno con il mercato contadino di Candelo, dedicato ai frutti della terra e alla maestria degli artigiani locali. Come sempre sarà possibile acquistare e gustare salumi, formaggi, miele, conserve, dolci, frutta e verdura, vino e tante altre prelibatezze a chilometri zero. Il mercatino sarà aperto fino alle 13 e proseguirà per tutto l'anno con un appuntamento ogni prima domenica del mese.