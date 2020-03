Dal Nord Ovest - Due mezzi pesanti a fuoco, uomini del 115 in azione

Incendio di due mezzi pesanti intorno alle 21 di ieri sera, 29 febbraio, in via Novara a Vercelli. I due mezzi erano parcheggiati in un capannone utilizzato come rimessa, nei pressi del campo da cross. Ad intervenire per spegnere le fiamme due squadre del comando Vigili del Fuoco di Vercelli, che dopo aver domato il rogo hanno messo in sicurezza l'area. L'intervento si è concluso intorno a mezzanotte. Sul posto anche due mezzi Polizia di Vercelli.