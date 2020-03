Dal Nord Ovest - Auto fuori strada sulla SP 11, feriti in ospedale

Intorno alle 2 della notte appena trascorsa, 1° marzo, una squadra della sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta sulla SP 11 a Vercelli per un incidente stradale autonomo. La vettura, per cause ancora da accertare, è finita fuoi strada autonomamente. All'arrivo del 115 le persone coinvolte risultavano essere già alle cure del 118. Il loro intervento è valso alla messa in sicurezza della zona. Sul posto anche la Polizia di Vercelli.