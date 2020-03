Moria di pesci in un torrente di Occhieppo Superiore VIDEO

Moria di pesci in un torrente di Occhieppo Superiore, tra via del Gabbione e via Campra. Tutto è partito oggi, 1° marzo, dalla segnalazione di un cittadino al sindaco e vicepresidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo, che ha immediatamente allertato i Carabinieri forestali. Poco dopo, sono intervenuti i tecnici della Provincia per i rilievi del caso. Dai primi riscontri pare che questo non sia un caso isolato: anche a Donato, infatti, si sarebbe verificato un problema simile. Ora non resta che capire la causa dell'accaduto.