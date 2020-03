Incendio boschivo a Pollone, rogo domato dai Vigili del Fuoco

Aggiornamento delle 16:

Il rogo, di lieve entità, è stato domato dai Vigili del Fuoco. Il loro intervento è servito a estinguere le fiamme prima che si estendessero ulteriormente. Sul posto anche i Carabinieri forestali, che hanno monitorato la situazione. L'incendio si è rivelato meno esteso del previsto e in poche ore è stato spento.

Ore 14:

Sono in corso in queste ore le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo divampato in tarda mattinata nei pressi del Tracciolino, sul territorio di Pollone. Sul posto stanno intervenendo diverse squadre dei Vigili del Fuoco biellesi. Al momento non si conoscono né cause né entità del rogo, ma dalle prime informazioni pare sia esteso.