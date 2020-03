Bloccati sulla ferrata Nito Staich di Oropa. Dopo qualche ora tornano indietro da soli

Aggiornamento delle 19,30:

All'arrivo dei tecnici del Soccorso Alpino, i due escursionisti si erano già allontanati, senza però riuscire ad allertare i soccorsi. I due sono stati successivamente geolocalizzati dal software dei Vigili del Fuoco: stavano bene ed erano riusciti a tornare indietro da soli dalla ferrata Nito Staich di Oropa.

Ore 16:

Ha preso il via poco fa la ricerca di alcuni escursionisti rimasti bloccati sulla ferrata di Oropa. Al momento, i Vigili del Fuoco stanno operando con i software per individuare il punto esatto in cui si trovano. Una volta individuati, il Soccorso Alpino provvederà al recupero.

Seguiranno aggiornamenti.