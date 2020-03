Tappi per l'Anffas di Gaglianico, la raccolta continua

Si è aggiunta ufficialmente anche la “Mapfre” alla rete che promuove il progetto legato alla raccolta di tappi di plastica da bottigliette per l'Anffas di Gaglianico. Nei giorni scorsi la sede di Verrone del colosso assicurativo ha infatti donato all’Anffas biellese le prime scatole contenenti tappi, raccolti da dipendenti e da collaboratori.

Per l'associazione si tratta di una preziosa collaborazione che non può che implementare il progetto che va avanti da alcuni anni e che tanto utile si sta rivelando per sostenere le diverse iniziative dedicate agli ospiti del centro diurno.

“Alpini, scuole e altre associazioni ci vengono a portare periodicamente sacchi contenenti tappi - spiega la presidente Maria Teresa Rizza -. Questa nuova collaborazione ci riempie di gioia. Così come ci riempiono di gioia i tanti cittadini che bussano alla nostra porta per donarci un sacchetto. Oppure le persone che si presentano tutte le settimane al nostro mercato a Gaglianico, con qualche manciata di tappi. Piccoli segnali che per noi e per i nostri “ragazzi” hanno un grande valore”.

Ogni anno, l’associazione raccoglie tra le 6 e le 8 tonnellate di tappi. Tappi che in ragione della speciale plastica con cui sono realizzati, nel processo di smaltimento e riciclo dei rifiuti, consegnati ad aziende specializzate, rappresentano un piccolo/grande valore economico. Anffas l’anno scorso grazie al progetto tappi, che nel Biellese è stato avviato da diversi anni dagli amici della “Casb: Consociazione Amici dei Sentieri Biellese”, ha completato la piscina benessere realizzata all’interno della sede a Gaglianico e acquistato diverso materiale utile per le attività del centro.

“Un’altra bellissima collaborazione l’abbiamo realizzata con l’associazione “Orsi nel mondo” - spiega Ivo Manavella, presidente della Cooperativa sociale integrazione Biellese -. Anche loro ci hanno portato un bel po’ di tappi, raccolti nelle tante località del centro Italia colpite dal terremoto di qualche anno fa, dove si sono recati per portare aiuti. Un aspetto che mi fa particolarmente piacere ricordare è che molti di questi tappi arrivano dall’associazione “Tutti i Colori del Mondo” di Norcia, una associazione che, come noi, si occupa di persone con disabilità e con cui abbiamo stretto una grande amicizia. Sempre dal mondo della solidarietà una piccola quantità di tappi arriva dal Perù: anche in questo caso si tratta di biellesi che si sono recati dall’altra parte del mondo per portare aiuto e che poi sono tornati con le valigie piene di tappi. In questo modo si allarga sempre di più quella rete sociale che vede al centro le persone che hanno bisogno”.